PSG : Le Qatar reçoit une première réponse pour sa révolution

Arthur Montagne

Bien décidé à devenir propriétaire de son stade, le PSG évalue l'option de racheter le Parc des Princes, qui appartient à la Ville de Paris. Mais les décideurs du club de la capitale peine à trouver un terrain d'entente avec la Mairie. L'écart entre les deux parties au sujet de la valorisation du Parc des Princes et gigantesque. Et visiblement, évaluer l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud semble très difficile.

Ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi a lâché une petite bombe en assurant que « Paris mérite un meilleur stade . » Un moyen de mettre la pression sur la Mairie de Paris, propriétaire du Parc des Princes. Et pour cause, les Qatariens veulent absolument avoir un stade qui leur appartient et bien que la priorité reste le rachat de l'enceinte historique du PSG, les discussions avec les représentants de la Ville de Paris semblent très compliquées en ce qui concerne le prix du Parc des Princes.

PSG : Le Qatar rêve d'un projet colossal, il faudra lâcher 200M€ https://t.co/bcTbt56FGl pic.twitter.com/CKcGK0sbIY — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

Le PSG offre 40M€, la Mairie réclame 350M€

Et pour cause, le Qatar aurait proposé 40M€ pour devenir propriétaire du Parc des Princes. Une somme qui fait halluciner Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo. « C’est moins cher que Paredes. Vous pensez vraiment que le Parc vaut moins que Leandro Paredes acheté 50M€ ? Ce n’est pas sérieux », a-t-il lancé dans les colonnes du Parisien . Il faut dire que la Mairie de Paris réclame 350M€, ce qui semble très surévalué puisque d'après L'EQUIPE , une évaluation a été demandée au service des domaines qui estime le prix du Parc des Princes à 200M€.

«C'est très difficile de donner un prix»