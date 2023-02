PSG : Le Qatar plombé pour son projet colossal

Arnaud De Kanel

Désireux de racheter le Parc des Princes pour entamer des travaux d'agrandissement, le Qatar voit la Mairie de Paris lui fermer la porte. Ainsi, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi menace de quitter l'enceinte parisienne pour déménager au Stade de France. Mais avec les Jeux Olympiques, une grosse décision vient d'être prise.

Comme le veut sa devise, le PSG souhaite « rêver plus grand ». Cela passera notamment par l'acquisition du Parc des Princes afin de débuter des travaux pour augmenter la capacité de l'enceinte. Mais voilà, la Marie de Paris s'y oppose fermement et Nasser Al-Khelaïfi pense à racheter le Stade de France. Or, le projet pharamineux du Qatar prend du plomb dans l'aile, la faute aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le Stade de France ouvre la porte au PSG

Face à l'interêt grandissant du PSG de racheter le Stade de France, Pierre Coppey, patron de Vinci Concessions, société qui gère l'enceinte dionysienne, avait fait un appel du pied au Qatar. « Cela fait trente ans que nous proposons au PSG de jouer au Stade de France. Mais les dirigeants et les supporters, jusqu’à présent, nous ont toujours répondu ne pas être intéressés. Nous sommes prêts à les recevoir », avait-il lâché.

Les JO mettent à mal le projet du PSG