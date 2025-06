PSG : Le Qatar annonce une décision historique

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La question brûle les lèvres des supporters parisiens : le PSG va-t-il faire broder sur son écusson une étoile après sa victoire en Ligue des champions ? Présent sur le plateau de France 5, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que les joueurs devraient arborer ce signe distinctif durant la Coupe du monde des Clubs. Pour la suite, rien n'a été encore décidé.

Vainqueur de la Ligue des champions le 31 mai dernier, le PSG est sur le toit de l’ Europe. Désormais la question qui intéresse les supporters parisiens est de savoir si le club parisien imitera l’ OM en brodant une étoile sur son écusson. Invité de l’émission C à Vous sur France 5, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur ce dossier brûlant.

« Le PSG est plus grand que n'importe quelle étoile »

« On n'a pas encore décidé. On veut jouer avec l'étoile pendant la Coupe du monde des clubs (du 14 juin au 13 juillet). Mais le nom du PSG est plus grand que n'importe quelle étoile » a confié le responsable qatari ce mardi soir.