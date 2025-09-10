PSG : Le Qatar a choisi son prochain boss ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Deux ans après avoir mis un terme à sa carrière, Javier Pastore prépare sa reconversion. Installé à Madrid, l’ancien meneur de jeu argentin suit une formation FIFA en management du sport. À 36 ans, « El Flaco » rêve d’endosser un rôle de directeur sportif, pourquoi pas dans son ancien club, le PSG.

Retraité depuis 2023 après une ultime expérience au Qatar, Javier Pastore a choisi de ne pas se lancer dans une carrière d’entraîneur, comme tant d’anciens coéquipiers. Le milieu offensif argentin, longtemps chouchou du Parc des Princes lors de ses années au PSG, a pris le chemin d’une autre voie : le management du sport. Installé avec sa famille à Madrid, il suit depuis un an une formation dispensée par la FIFA, destinée aux anciens joueurs qui ambitionnent de travailler dans la gestion des clubs.

Pastore évoque sa reconversion « Il y a d'abord l'envie de faire partager mon expérience, la mettre au service des jeunes qui arrivent. C'est aussi une question de temps. Je n'avais pas envie de me reconvertir comme entraîneur parce que je n'ai plus envie d'être toute la journée dans un centre d'entraînement. Et puis, j'aime le management. Je suis d'une nature ouverte, à parler avec tout le monde » a déclaré Pastore dans les colonnes de L'Equipe.