PSG : Le Qatar a choisi son prochain boss ?

Deux ans après avoir mis un terme à sa carrière, Javier Pastore prépare sa reconversion. Installé à Madrid, l’ancien meneur de jeu argentin suit une formation FIFA en management du sport. À 36 ans, « El Flaco » rêve d’endosser un rôle de directeur sportif, pourquoi pas dans son ancien club, le PSG.
Retraité depuis 2023 après une ultime expérience au Qatar, Javier Pastore a choisi de ne pas se lancer dans une carrière d’entraîneur, comme tant d’anciens coéquipiers. Le milieu offensif argentin, longtemps chouchou du Parc des Princes lors de ses années au PSG, a pris le chemin d’une autre voie : le management du sport. Installé avec sa famille à Madrid, il suit depuis un an une formation dispensée par la FIFA, destinée aux anciens joueurs qui ambitionnent de travailler dans la gestion des clubs.
Pastore évoque sa reconversion
« Il y a d'abord l'envie de faire partager mon expérience, la mettre au service des jeunes qui arrivent. C'est aussi une question de temps. Je n'avais pas envie de me reconvertir comme entraîneur parce que je n'ai plus envie d'être toute la journée dans un centre d'entraînement. Et puis, j'aime le management. Je suis d'une nature ouverte, à parler avec tout le monde » a déclaré Pastore dans les colonnes de L'Equipe.
Le coup de pouce d'Al-Khelaïfi
Dans cette transition, Pastore bénéficie d’un soutien de poids : celui de Nasser Al-Khelaïfi. « Il me permet de parler avec les personnes qui travaillent pour lui. J'ai eu la chance de faire beaucoup de choses pour le PSG, comme ambassadeur du club. C'est un espace important. Quand je côtoie le marketing et les sponsors, j'apprends. Nasser m'invite souvent à l'ECA (l'Association européenne des clubs), aussi pour parler avec les autres présidents, les directeurs sportifs. Au PSG, Yohan Cabaye, le directeur sportif du centre de formation, m'a invité pour observer le fonctionnement, voir les féminines, se rendre dans les bureaux, faire un tour complet. J'irai. J'ai parlé également avec Luis Enrique (il sourit). Je lui ai dit : "Laisse-moi voir les entraînements, je me mets là, sur le côté ". C'est difficile d'entrer à Paris. à notre époque, ça l'était déjà. Même mon frère, qui avait fait 14 000 kilomètres pour me voir, j'avais du mal à le faire entrer. Je demandais à Nasser : "S'il vous plaît, vous pouvez le laisser regarder l'entraînement. " » a-t-il lâché. De là à imaginer Pastore dans le costume de directeur sportif du PSG...