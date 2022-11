PSG : Le projet des Qataris va connaître un changement radical

Arnaud De Kanel

En plus de la mise en vente d'une part minoritaire des actifs du PSG, le Qatar, par l'intermédiaire de Nasser Al-Khelaïfi, compte prendre une grande décision. En froid avec la Mairie de Paris au sujet du rachat du Parc des Princes, le PSG chercherait à déménager de la capitale. Un tournant du projet QSI.

Tout comme certains résidents de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi est lassé d'Anne Hidalgo. Depuis plusieurs mois, le président du PSG souhaite que le club rachète le Parc des Princes afin de l'agrandir mais la Mairie de Paris freine le dossier. Alors, le club de la capitale menace de quitter Paris pour aller voir ailleurs...

«Je ne pense pas que la mairie veuille que nous restions»

Nasser Al-Khelaïfi est à bout. Le PSG n'est toujours pas propriétaire du Parc des Princes malgré sa volonté de racheter l'enceinte. Selon lui, la Mairie de Paris ferait tout pour que le PSG n'y arrive pas. « Notre première option est de rester, mais je ne pense pas que la mairie veuille que nous restions. Ils font pression pour que nous partions. Nous nous sommes disputés avec eux pendant cinq ans. Chaque fois, ce sont les mêmes fausses promesses : aujourd'hui, demain, cette élection, la prochaine élection. Nous sommes fatigués de cela. Nous avons besoin d'un accord équitable. J'aime le Parc des Princes, c'est notre histoire et je le respecte plus que tout, et y rester a toujours été notre premier choix. Mais je ne pense pas qu'ils nous veulent là-bas. Quelque 80M€ ont été investis dans le stade de notre poche, mais ce n'est pas notre stade, qui d'autre le ferait ? Nous voulons un stade comme tous les autres clubs, nous devons augmenter nos revenus, avoir un meilleur stade pour nos fans, et avoir plus de fans que ce que nous pouvons accueillir. Le conseil municipal pense que nous plaisantons, mais ce n'est pas le cas et nous sommes très sérieux quant aux autres options. Nous cherchons d'autres alternatives car je pense que nous ne sommes plus les bienvenus au Parc des Princes. Ils jouent avec nous et nous en sommes fatigués » a assuré le président du PSG à MARCA .

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi l’annonce, le Qatar prépare du lourd https://t.co/FuTdQMQI91 pic.twitter.com/GTOlRw6ILQ — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

Les premières options envisagées par le PSG