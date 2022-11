Mercato - PSG : Al-Khelaïfi l’annonce, le Qatar prépare du lourd

Arthur Montagne

Malgré les récentes rumeurs concernant la vente du PSG après la Coupe du monde, Nasser Al-Khelaïfi dément catégoriquement l’idée d’un désengagement du Qatar dans les prochains mois. Et s’il ouvre la porte à l’arrivée de nouveaux investisseurs, le président du PSG annonce la couleur pour l’avenir du projet QSI.

Ces derniers jours, l'avenir de QSI au PSG est largement commenté. Et pour cause, non seulement l'option d'un désengagement du Qatar après la Coupe du monde a plusieurs fois été évoqué par le passé, mais surtout, les récentes rumeurs concernant l'arrivée de nouveaux investisseurs dans le capital du club à hauteur de 10 ou 15%, a relancé ce débat. Néanmoins, non seulement Nasser Al-Khelaïfi assure que le Qatar est engagé sur le long terme au PSG, mais surtout, il voit les choses en grand.

«Cela me fait rire»

« Cela me fait rire, je ne sais pas si je dois vraiment répondre à cette question, car cela me semble être une blague, non ? Ce n'est que le début pour QSI et PSG et tout ce que nous faisons. Nous sommes sur le point d'entrer dans une deuxième phase où nous allons connaître une croissance incroyable. Les jours les plus excitants sont encore à venir pour le PSG et l'ensemble de notre groupe », lance le président du PSG dans une interview accordée à MARCA , avant d'évoquer l'éventuelle arrivée d'un nouvel investisseur dans le capital du club.

«Notre projet est ambitieux et à long terme»