Mercato - PSG : Un coup de tonnerre se confirme pour le projet QSI

Arthur Montagne

Présent au PSG depuis 2011, le Qatar a encore des projets ambitieux pour le club de la capitale. Et cela pourrait passer par la vente de quelques parts du PSG. Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que QSI n'écartait pas l'idée de céder environ 10% du club. Plusieurs investisseurs seraient d'ailleurs dans le coup et le Qatar aurait même reçu une belle offre.

Malgré les rumeurs de cessions du club, le Qatar ne compte pas lâcher le PSG, mais Nasser Al-Khelaïfi a toutefois ouvert la porte à l'arrivée de nouveaux investisseurs dans le capital du club. « Il y a un intérêt significatif des investisseurs pour le club et c'est fantastique. Ils veulent avoir des participations minoritaires et nous leur en parlons très ouvertement », assurait le président du PSG dans les colonnes de MARCA . Et visiblement, ça bouge déjà en interne.

Trois investisseurs sont intéressés par le PSG

En effet, selon les informations de Bloomberg , trois investisseurs se seraient déjà positionnés afin d'entrer dans le capital du PSG. Deux d'entre eux seraient américains, tandis que le dernier viendrait d'Europe. Le potentiels acheteurs seraient intéressés par l'acquisition de 7,5 à 15% du PSG.

Une offre prise au sérieux par le Qatar ?

Et l'un des potentiels acheteurs auraient même transmis une offre sur la base d'une valorisation du PSG à 4 milliards d'euros, confirmant ainsi l'évaluation faite par Nasser Al-Khelaïfi ces derniers jours. Reste désormais à savoir si la proposition serait acceptée par QSI.