PSG : Le prochain entraîneur après Luis Enrique déjà connu ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement engagé jusqu'en 2027 avec le PSG où il est aujourd'hui clairement intouchable, Luis Enrique ne semble pas prêt à libérer le poste d'entraîneur tout de suite. Mais comme ce fut déjà le cas ces derniers mois, Didier Deschamps ouvre indirectement la porte au PSG pour l'avenir et semble déjà très intéressé par le poste si on analyse ses déclarations en profondeur.

Didier Deschamps a d'ores et déjà officialisé la fin de son règne en équipe de France, prévu pour après la Coupe du Monde 2026, et difficile de savoir de quoi sera faite la suite de sa carrière d'entraîneur. Mais le sélectionneur des Bleus lâche néanmoins quelques indices dans la presse, des indices qui semblent notamment concerner... le PSG !

Deschamps chaud pour le PSG ? En février dernier, dans les colonnes du Parisien, Didier Deschamps ouvrait explicitement la porte aux dirigeants du PSG pour les années à venir : « Entraîner le PSG ? Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n’ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien. Je ne suis pas fixé sur quelque chose de précis. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir de quoi sera fait mon avenir. Cela ne me préoccupe pas. Je le répète, je ne ferme aucune porte à part celle d’une autre sélection, sauf si je changeais d’idée. Mais ça m’étonnerait beaucoup », indiquait Deschamps, prenant ainsi position pour le jour où Luis Enrique quitterait ses fonctions au PSG.