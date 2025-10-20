PSG : Le nouveau calvaire confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Miné par les blessures en ce début de saison, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi soir en Ligue des Champions. Si le club de la capitale va pouvoir compter sur les retours d’Ousmane Dembélé et de Marquinhos pour ce choc, Fabian Ruiz et João Neves voient leur calvaire se poursuivre.

Le PSG veut poursuivre sur sa belle lancée. Si les résultats du club parisien en championnat sont plus mitigés, la formation de Luis Enrique réalise pour le moment un sans-faute en Ligue des Champions avec deux succès en deux matchs. Ce mardi soir, Paris va tenter la passe de trois sur la pelouse du Bayer Leverkusen.

Dembélé et Marquinhos de retour... TPetit événement pour le PSG, Ousmane Dembélé sera de retour dans le groupe après plusieurs semaines de blessure annoncent L’Equipe et RMC ce lundi matin. Bonne nouvelle pour Luis Enrique, le capitaine Marquinhos est également convoqué pour cette rencontre européenne.