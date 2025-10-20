PSG : C’est officiel pour Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le Ballon d’Or 2025 va enfin retrouver le chemin des terrains ! Blessé depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé ne s’est pas ménagé lors de sa rééducation, et ce avec l’objectif de pouvoir rejouer le plus rapidement possible. Bonne nouvelle pour le PSG, le numéro 10 est dans le groupe parisien qui se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi.

Au sortir d’un nouveau match nul en Ligue 1, le PSG souhaite repartir de l’avant sur la scène européenne. Le club de la capitale, auteur de deux victoires en autant de matchs en Ligue des Champions, se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi soir.

Ousmane Dembélé de retour ! Pour ce nouveau choc en C1, le PSG va pouvoir compter sur un retour, et pas des moindres. En effet, ce lundi matin, l’Equipe et RMC Sport annoncent qu’Ousmane Dembélé est de retour dans le groupe de Luis Enrique. Blessé depuis plusieurs semaines, le Ballon d’Or 2025 fait donc son grand retour au PSG !