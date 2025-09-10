PSG : Le «moment spécial» qui le fait craquer !

En mai dernier, le PSG a réalisé son grand rêve. Le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions de son histoire en battant l’Inter (5-0). Ce coup légendaire a naturellement été vécu avec une grande émotion par les supporters parisiens. Le chanteur franco-portugais David Carreira avoue d’ailleurs avoir été ému par l’événement.
Le 31 mai 2025 est une date qui sera à jamais gravée dans la mémoire des supporters du PSG. Et pour cause, le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions de son histoire en battant l’Inter (5-0). L’événement a naturellement été vécu avec grande émotion par les fans des Rouge-et-Bleu, qui ont traversé tant d’épreuves avant d’arriver à un tel sacre.
«J’étais ému»
David Carreira avoue d’ailleurs avoir craqué sous le poids de l’émotion après ce coup légendaire. « Je n’étais pas à Paris avec toute la fête et l’engouement, mais c’était un moment très spécial. J’étais ému, forcément. Pendant le match, je n’étais pas vraiment stressé. On a une équipe avec tellement de talent, j’étais sûr qu’on allait battre l’Inter » a confié le chanteur franco-portugais, interrogé par RMC Sport.
Le PSG vers un sixième trophée en 2025 ?
Et le PSG ne s’est pas arrêté là. En août, les hommes de Luis Enrique ont battu Tottenham pour remporter la Supercoupe de l’UEFA. Et en décembre, au Qatar, ils pourraient rafler leur sixième trophée de 2025 avec la Coupe Intercontinentale. À suivre...