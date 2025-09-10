PSG : Le «moment spécial» qui le fait craquer !

Pierrick Levallet

Le 31 mai 2025 est une date qui sera à jamais gravée dans la mémoire des supporters du PSG. Et pour cause, le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions de son histoire en battant l’Inter (5-0). L’événement a naturellement été vécu avec grande émotion par les fans des Rouge-et-Bleu, qui ont traversé tant d’épreuves avant d’arriver à un tel sacre.

«J’étais ému» David Carreira avoue d’ailleurs avoir craqué sous le poids de l’émotion après ce coup légendaire. « Je n’étais pas à Paris avec toute la fête et l’engouement, mais c’était un moment très spécial. J’étais ému, forcément. Pendant le match, je n’étais pas vraiment stressé. On a une équipe avec tellement de talent, j’étais sûr qu’on allait battre l’Inter » a confié le chanteur franco-portugais, interrogé par RMC Sport.