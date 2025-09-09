Un «héros national» est annoncé au PSG !

Pierrick Levallet

Arrivé lors de l’été 2021 en même temps que Lionel Messi, Achraf Hakimi a rapidement convaincu son monde au PSG. Le latéral droit de 26 ans a d’ailleurs réalisé une saison 2024-2025 exceptionnelle chez les Rouge-et-Bleu. Au Maroc, on estime même que le capitaine des Lions de l’Atlas est un héros national.

Lors de l’été 2021, le PSG a frappé un très grand coup sur le mercato. Si l’attention médiatique était concentrée sur la signature de Lionel Messi, le club de la capitale a également recruté Achraf Hakimi. Le latéral droit, aujourd’hui âgé de 26 ans, a rapidement convaincu son monde chez les Rouge-et-Bleu. Luis Enrique lui a d’ailleurs fait franchir un palier.

Achraf Hakimi ne cesse de briller avec le PSG ! En effet, Achraf Hakimi s’est montré particulièrement décisif la saison passée. Avec 11 buts et 16 passes décisives en 55 matchs, le capitaine du Maroc a été l’un des artisans majeurs du sacre du PSG en Ligue des champions. L’ancien du Real Madrid s’est également montré très solide en défense, où il était parfois critiqué ces dernières années.