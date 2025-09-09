«Le PSG paye très cher», Deschamps reçoit un message !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré le bon début de saison du PSG, le club a reçu une mauvaise nouvelle. Lors de la trêve internationale, Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont été touchés physiquement. Ce dernier devrait être absent plusieurs semaines, ce qui a provoqué la colère du PSG. David Terrier, président de l'UNFP, comprend très bien le point de vue du club de la capitale.

Alors que les derniers mois ont été particulièrement animés, le PSG va devoir composer avec la blessure d'Ousmane Dembélé lors des prochaines semaines. L'attaquant français de 28 ans est touché à la cuisse et devra s'absenter quelques semaines. Le PSG peste contre Didier Deschamps et l'Equipe de France, estimant qu'ils n'ont pas assez pris soin de son joueur.

« Ce n'est pas normal » Si de nombreux observateurs tentent de déterminer à qui est la faute dans cette affaire, David Terrier, président de l'UNFP, s'exprimer sur le problème. « La situation du PSG avec Dembélé ? Ce sont les clubs qui payent les joueurs sélectionnés, et très cher. Donc si en plus, ils payent des joueurs très cher et qu’ils ne peuvent pas les utiliser, ce n'est pas normal. Nous on a prévenu, on a dit 'ceux qui vont être impactés par ça, ce seront les sélections nationales'. Parce que les clubs vont dire à leurs joueurs de ne pas aller en sélection parce qu’ils doivent se reposer en vue de matchs importants de Champions League. Et on peut le comprendre » affirme-t-il dans l'After Foot de RMC.