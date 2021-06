Foot - PSG

PSG : Le message fort de Pochettino pour Christian Eriksen

Publié le 12 juin 2021 à 21h10 par B.C.

Alors que Christian Eriksen a été victime d’un grave malaise à l’occasion du match entre le Danemark et la Norvège, Mauricio Pochettino a tenu à envoyer son soutien à son ancien joueur, transporté à l'hôpital dans un état stable.

C’est une scène effroyable qui s’est déroulée ce samedi lors de la rencontre opposant le Danemark à la Norvège comptant pour le groupe B de l’Euro. Quelques minutes avant la mi-temps, Christian Eriksen s’est effondré sur la pelouse, inconscient, nécessitant l’intervention des médecins et des secouristes. Le milieu de terrain a subi des massages cardiaques avant d’être évacué sur une civière, provoquant l’interruption de la rencontre. L’UEFA a apporté des nouvelles rassurantes quelques minutes plus tard en indiquant que Christian Eriksen était dans un état stable, tandis que la Fédération danoise a confirmé dans la foulée que son joueur était réveillé et qu’il passerait des examens poussés à l’hôpital. Cet incident a suscité une vague d'émotion dans le monde du ballon rond, notamment auprès de ceux ayant côtoyé Christian Eriksen.

« Je n'ai que des pensées positives pour toi »

Désormais à la tête du PSG, Mauricio Pochettino connaît bien le milieu danois pour l’avoir dirigé à Tottenham entre 2014 et 2019. Alors qu’il souhaitait à son arrivée le recruter dans la capitale, l’entraîneur argentin a tenu à apporter son soutien à Christian Eriksen sur son compte Instagram : « Je n'ai que des pensées positives pour toi Christian. Bon rétablissement. » Les joueurs du PSG se sont également mobilisés pour le Danois sur les réseaux sociaux, à l’instar de Kylian Mbappé, Neymar et Presnel Kimpembe. La rencontre entre le Danemark et la Finlande a finalement repris, sur demande des joueurs a indiqué l’UEFA.