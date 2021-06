Euro 2021 : Christian Eriksen dans un état stable après son grave malaise

Foot - Euro

Ce samedi, la rencontre entre le Danemark et la Finlande a été interrompue après le grave malaise de Christian Eriksen avant la mi-temps. Dans un communiqué officiel, l’UEFA a apporté des nouvelles rassurantes sur l’état du joueur.

C’est une image terrible à laquelle ont assisté les spectateurs du match entre le Danemark et la Finlande comptant pour le groupe B de l’Euro. Juste avant la mi-temps, Christian Eriksen s’est écroulé sur la pelouse, inconscient, nécessitant l’intervention des secouristes pour des massages cardiaques. Alors que la rencontre a été interrompue, et le joueur évacué, l’UEFA a annoncé dans un communiqué que Christian Eriksen avait été transféré à l’hôpital dans un état stable, sans apporter davantage d’informations.





Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.