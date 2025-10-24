PSG : «Le meilleur du monde» a signé, il est sous le choc

Luis Enrique a offert le Saint-Graal à la fan base du PSG : la Coupe aux grandes oreilles. Le sacre en Ligue des champions a donné raison à la philosophie mise en place par l'entraîneur à Paris. Le rappeur RK s'est rendu à l'évidence : Enrique est ce qui se fait de mieux.
Luis Enrique n'a pas perdu beaucoup de temps. Dès sa deuxième saison aux rênes de l'effectif du PSG, le coach espagnol est parvenu à offrir le trophée tant désiré par les propriétaires et supporters du Paris Saint-Germain : la Ligue des champions. Le ménage opéré avec l'exode des stars lui a permis de disposer d'un effectif équilibré.
«C’est le meilleur entraîneur du monde»
Un constat dressé par le rappeur RK en interview avec RMC Sport. « C’est le meilleur entraîneur du monde. Il l’avait prédit. Il avait annoncé en conférence de presse qu’il prendrait la Ligue des champions cette année. Il l’avait même dit à un fan en arrivant un jour au centre d’entraînement. Il ne s’est pas trompé ».
«Ça m’a fait beaucoup de peine pour Mbappé»
Le rappeur a profité de sa prise de parole dans la rubrique Double Contact du média pour revenir sur le cas Kylian Mbappé et l'éclosion d'Ousmane Dembélé pressentie par le technicien espagnol. « Mais c’est un peu triste qu’il ait fallu le départ de toutes les stars pour y arriver. Ça m’a fait beaucoup de peine pour Mbappé. On a beau dire ce qu’on veut, ça reste un joueur impressionnant et hors du commun. J’aurais aimé qu’il la soulève avec le PSG. S’il la gagne avec le Real, elle n’aura pas la même saveur. Mais en même temps, son départ a beaucoup servi à Ousmane. Parce que je ne pense pas qu’on aurait eu un Ousmane à 100% de ses forces déployées, avec une aussi grande liberté en attaque. Il n’aurait jamais pu le faire si Mbappé était resté. Doué et Barcola n’auraient peut-être pas eu non plus les mêmes responsabilités ».