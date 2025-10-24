PSG : «Le meilleur du monde» a signé, il est sous le choc

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique a offert le Saint-Graal à la fan base du PSG : la Coupe aux grandes oreilles. Le sacre en Ligue des champions a donné raison à la philosophie mise en place par l'entraîneur à Paris. Le rappeur RK s'est rendu à l'évidence : Enrique est ce qui se fait de mieux.

Luis Enrique n'a pas perdu beaucoup de temps. Dès sa deuxième saison aux rênes de l'effectif du PSG, le coach espagnol est parvenu à offrir le trophée tant désiré par les propriétaires et supporters du Paris Saint-Germain : la Ligue des champions. Le ménage opéré avec l'exode des stars lui a permis de disposer d'un effectif équilibré.

«C’est le meilleur entraîneur du monde» Un constat dressé par le rappeur RK en interview avec RMC Sport. « C’est le meilleur entraîneur du monde. Il l’avait prédit. Il avait annoncé en conférence de presse qu’il prendrait la Ligue des champions cette année. Il l’avait même dit à un fan en arrivant un jour au centre d’entraînement. Il ne s’est pas trompé ».