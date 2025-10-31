PSG : Le jour où tout a basculé pour Messi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant deux campagnes européennes pas vraiment couronnées de succès, le PSG a pu compter en son effectif une légende du football : Lionel Messi. Le champion du monde 2022 n'a pas permis au Paris Saint-Germain de franchir le cap tant attendu en Ligue des champions et a même déçu à un moment précis de son aventure parisienne.

Le temps de deux petites saisons, le tout sans sacre européen espéré avec la MNM composée par Kylian Mbappé, Neymar et donc Lionel Messi, le PSG a rêvé de grandeur sans succès sur le terrain. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino puis de Christophe Galtier n'ont pas pu faire mieux que le stade des 1/8èmes de finale de Ligue des champions à chaque saison avec Messi.

«On a regretté qu’il ne soit pas tout le temps à 100 %» Le quadruple vainqueur de la C1 avec le FC Barcelone n'a pas pu aider le PSG à chasser sa première victoire en Ligue des champions. D'ailleurs, son comportement lors d'une séance d'entraînement en particulier a été très mal perçu par le Paris Saint-Germain en interne. Cela a été raconté par Fabrice Hawkins pour Aliotalk. « Au club, on a regretté qu’il ne soit pas tout le temps à 100 %. Parfois, sur certains épisodes et notamment sur l’entraînement qu’il a quitté avant son terme ».