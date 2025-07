PSG : Le «gamin» signe, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, l'heure est à la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea aux Etats-Unis. Il se pourrait qu'après la Ligue des champions, le club parisien soit à nouveau sacré et que la vision de Luis Enrique, récemment prolongé par le Paris Saint-Germain qui enivre Carles Rexach, soit à nouveau récompensée.

Le Paris Saint-Germain a misé sur Luis Enrique en juillet 2023 pour prendre la suite de Christophe Galtier sur le banc de touche du PSG et être l'architecte du nouveau projet sportif basé sur le développement d'un collectif et des jeunes talents recrutés. Deux ans plus tard, le Paris Saint-Germain impressionne son monde et a soulevé la première Ligue des champions de son histoire.

«Ils ont une sacrée équipe, un très bon entraîneur qui ne spécule pas» Ex-entraîneur de Luis Enrique au FC Barcelone, Carles Rexach lui a dressé un portrait flatteur au même titre que son idéologie tactique. « Écoutez, dans le foot on peut toujours perdre. Mais en ce moment, si on jouait chaque opposition au meilleur des cinq matches, et bien je crois que le PSG serait toujours vainqueur à la fin. Ils ont une sacrée équipe, un très bon entraîneur qui ne spécule pas et va toujours de l'avant ».