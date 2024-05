PSG : Le clan Macron balance sur Kylian Mbappé !

La rédaction

Ce dimanche marque un tournant au PSG : Kylian Mbappé s’apprête à jouer son dernier match au Parc des Princes sous le maillot parisien. Alors que sa future écurie semble être le Real Madrid, le Bondynois fait l’objet de multiples commentaires depuis l’annonce de son départ, même de la part de l’entourage d’Emmanuel Macron.

Ce dimanche 12 mai restera sans doute gravé dans les mémoires des supporters du PSG. Pour la dernière fois depuis son arrivée au club en 2017, Kylian Mbappé foulera la pelouse du Parc des Princes. Alors que Luis Enrique devrait aligner d’entrée l’attaquant de 25 ans, pour qui un hommage devrait être rendu, le potentiel futur joueur du Real Madrid est au centre de toutes les attentions. Dans des propos relayés par L e Parisien , un membre de l’entourage d’Emmanuel Macron est revenu sur le plus grand souvenir du président de la République en matière de football : la finale de la Coupe du Monde 2022, perdue par l’équipe de France aux tirs au but.

« Kylian […] a redonné espoir à tout un peuple »

Étincelant durant cette finale, Kylian Mbappé avait inscrit un triplé contre l’Argentine. Si cela n’avait pas suffit pour l’emporter, l’ancien joueur de l’AS Monaco a grandement marqué les mémoires grâce à cette performance. Notamment celle d’Emmanuel Macron, comme le confie l’une de ses connaissances : « Son plus grand souvenir, c’est l’incroyable remontada face à l’Argentine. Il a un souvenir ému de la performance de Kylian qui a redonné espoir à tout un peuple alors que tout semblait perdu. Un triplé historique pour ce qui fut sans doute une des plus grandes finales de Coupe du monde. Il a montré une force de caractère digne des plus grands. »

Une participation aux JO encore hypothétique

Alors que la première partie de son été sera marquée par la très probable annonce de son arrivée au Real Madrid ainsi que l’Euro en Allemagne, Kylian Mbappé ne sait pas encore s'il aura l’occasion d’intégrer l’équipe de France qui disputera les Jeux Olympiques de Paris. Alors qu’Emmanuel Macron a publiquement évoqué son souhait de voir le club de Florentino Pérez libérer l’actuel joueur du PSG, l'écurie madrilène ne semble pas encore avoir donné de réponse.