PSG : Le calvaire est terminé pour cette recrue ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attendu comme un renfort majeur depuis son transfert au PSG, bouclé en toute fin de mercato estival, Randal Kolo Muani a encore du mal à peser dans le jeu parisien. Mais après son but inscrit mercredi soir face au Milan AC, l'international français a peut-être pris un nouveau départ.

Buteur mercredi soir en Ligue des Champions face au Milan AC (3-0 score final), Randal Kolo Muani a donc débloqué son compteur en coupe d'Europe sous la tunique du PSG. Recruté pour 90M€ cet été, le buteur de l'équipe de France affiche un rendement plutôt honorable dans les statistiques (3 buts, 2 passes décisives en 8 matchs toutes compétitions confondues), mais c'est surtout dans le jeu que Kolo Muani semble rencontrer de sérieuses difficultés depuis son arrivée au PSG.

Luis Enrique justifie un choix fort avec le PSG https://t.co/i8S2jqQT7H pic.twitter.com/0SfJanv0US — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Une confiance retrouvée ?

Néanmoins, l'ancien Nantais espère que cette belle performance face au Milan AC redonnera un élan de positivité comme il l'a confié mercredi soir sur Canal + : « Oui, pour les matches de L1 comme de Champions League, cela donne de la confiance pour tout le monde, il faut qu’on continue sur notre lancée », a indiqué Kolo Muani.

« Kolo Muani a fait un travail incroyable »