PSG : Le cadeau à 1,2M€, «quatre fois moins que l’OM» !

Souhaitant être propriétaire du Parc des Princes, le PSG n’en est aujourd’hui que locataire. Chaque année, le club de la capitale doit donc indemniser la ville de Paris. Cela serait de l’ordre de 1,2M€. Mais voilà que cette somme serait dérisoire si l’on compare notamment le loyer payé par l’OM pour le Vélodrome.

Le Parc des Princes est sujet de discorde depuis plusieurs mois maintenant entre le PSG et la Mairie de Paris. Alors que le club de la capitale espère souhaite acheter l’enceinte parisienne, il se heurte toutefois au refus de ses interlocuteurs. Aucun cadeau n’est fait pour ce sujet de la vente du Parc des Princes, alors que le le loyer payé pour celui-ci, c’est différent.

« Une convention d’occupation et d’utilisation exclusive du Parc des Princes »

Adjoint au maire chargé des sports, Pierre Rabadan s’est confié à Franceinfo Sport sur le loyer payé par le PSG pour le Parc des Princes. Il a alors avoué : « Ils ont fait 75 millions d’euros de travaux avant l’Euro 2016 pour améliorer leur hospitalité et créer de nouvelles loges. On peut dire que le PSG a tout payé. C’est vrai. En échange, ils ont une convention d’occupation et d’utilisation exclusive du Parc des Princes ».

« Ils paient 1,2 million d’euros par an »

« Ils paient 1,2 million d’euros par an, c’est-à-dire quatre fois moins que l’OM avec le Vélodrome. C’est normal : si vous soutenez un investissement, la convention s’adapte pour que vous puissiez l’amortir sur la durée », a poursuivi Rabadan.