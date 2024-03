PSG : Le boss est pointé du doigt, «le seul responsable c’est lui» !

Axel Cornic

La gestion du Paris Saint-Germain est régulièrement pointée du doigt, avec un homme qui cristallise toutes les critiques, Nasser Al-Khelaïfi. Interpelle sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo s’en est une nouvelle fois pris à la gestion du président parisien, estimant qu’elle est à la base d’une grande partie des problèmes du club actuellement.

Voilà plus d’une dizaine d’année que QSI s’investi dans le PSG, mais si tout a changé au fil des saison, un homme a résisté aux tempêtes et aux polémiques. Il s’agit de Nasser Al-Khelaïfi, l’inoxydable président su club de la capitale.

Al-Khelaïfi, contre vents et marées

Et depuis qu’il est en place, on ne peut pas dire qu’il ait vraiment fait l’unanimité ! Cela s’est vérifié encore plus ces derniers mois avec la gestion de Kylian Mbappé, écarté et même poussé vers la sortie l’été dernier... avant d’être réintégré quelques semaines plus tard sans aucune véritable explication.

« Le seul responsable de ce climat finalement c’est lui ! »