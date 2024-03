«Il a pété les plombs» : Attaqué par Mbappé, il répond cash !

Benjamin Labrousse

Vidéaste très connu, Mohamed Henni se retrouve embourbé dans une sacrée polémique. Le supporter de l’OM a été menacé par le cabinet d’avocat de Kylian Mbappé ce mardi, notamment car ce dernier commercialise des burgers avec le nom de la star du PSG. Remonté contre cette attaque, Mohamed Henni a réagi dans la foulée.

« Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé » . Détenteur depuis peu d'un fast-food, le célèbre vidéaste Mohamed Henni commercialise notamment un burger à l’effigie de Kylian Mbappé. Néanmoins, cela n’aurait pas fait rire la star du PSG. Ce mardi, le cabinet d’avocat représentant les intérêts du joueur a envoyé une lettre au grand supporter de l’OM.

Les représentants de Mbappé s’en prennent à un vidéaste connu

« Je tiens à vous informer que l’utilisation du nom d’une personnalité publique sans autorisation constitue une violation de ses droits de propriété intellectuelle et de sa vie privée. Cette pratique est également susceptible de porter atteinte à sa réputation et à son image publique. Or, le nom, l’image et, d’une manière générale, les attributs de la personnalité d’une personne ne peuvent être licitement utilisés sans son autorisation expresse. C’est pourquoi toute utilisation non autorisée du nom ou de l’image de Monsieur Kylian Mbappé Lottin cause mécaniquement un préjudice à la société KMA qui les exploite, lequel s’élève a minima à hauteur de la rémunération qu’elle aurait perçue si l’utilisation des attributs de Monsieur Kylian Mbappé Lottin avait été autorisée » , prévenaient ainsi les avocats de la société représentant l'image de Kylian Mbappé.

« Il a pété les plombs ! Tout ça pour un pain rond »