PSG : Le Ballon d’Or de Lionel Messi est-il mérité ?

Publié le 26 décembre 2021 à 7h30 par T.M.

Pour cette année 2021, Lionel Messi a été élu Ballon d’Or. Le 7ème pour l’Argentin. Un sacre qui est toutefois remis en question par beaucoup…

Après l’annulation de l’édition 2020, le Ballon d’Or a de nouveau été décerné en 2021. Et cette année, les prétendants étaient nombreux pour succéder à Lionel Messi, lauréat en 2019. Jorginho, N’Golo Kanté, Karim Benzema et surtout Robert Lewandowski étaient en course pour ce Ballon d’Or. Mais il y avait également Lionel Messi, déjà 6 fois vainqueur. Et désormais, il faut en ajouter un 7ème. En effet, le joueur du PSG a encore une fois été récompensé de la plus prestigieuse des distinctions individuelles. Un choix juste ? Pas vraiment pour certains.

Un Ballon d’Or pas mérité ?

A peine le Ballon d’Or remis à Lionel Messi, ce verdict a été remis en question. Pour beaucoup, l’Argentin ne méritait cette distinction. Pourtant, avec ses victoires en Coupe du Roi et en Copa America, ajoutées à ses statistiques personnelles, le joueur du PSG avait de sérieux arguments à faire valoir. Mais à côté de ça, il y avait Robert Lewandowski, que beaucoup d’observateurs voulaient voir être récompensé après ce qu’il a fait au Bayern Munich et le Ballon d’Or qu’il avait manqué en 2020. C’est donc le Polonais qui aurait dû être distinguer lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet pour beaucoup d’observateurs. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme ça et c’est Lionel Messi qui a donc soulevé son 7ème Ballon d’Or. Un record.