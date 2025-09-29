PSG : L’annonce inattendue sur Instagram !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2024 en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov a surtout été cantonné à un rôle de remplaçant au sein du club parisien. Néanmoins, cela n’empêche pas le portier russe de reconnaître le soutien présentés par les Ultras Parisiens. Sur Instragram, le numéro 39 a fait une belle annonce à ce sujet.

Comme un fantôme. Après une année marquée par les superbes performances de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov doit désormais encaisser les prestations de Lucas Chevalier au PSG. Recruté contre 20M€ durant l’été 2024, le Russe fait office de doublure pour le moment.

Safonov en doublure Pourtant, au cours de la saison dernière, Luis Enrique a parfois tenté de mettre la pression sur Donnarumma en faisant jouer Safonov en Ligue des Champions notamment. Arrivé plein d’ambitions, le portier de 26 ans doit se contenter des miettes, même si cela ne l’empêche pas de profiter de l’ambiance et de la belle relation entre les Ultras du PSG et l’effectif.