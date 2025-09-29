PSG : L’annonce inattendue sur Instagram !

Arrivé au PSG en 2024 en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov a surtout été cantonné à un rôle de remplaçant au sein du club parisien. Néanmoins, cela n’empêche pas le portier russe de reconnaître le soutien présentés par les Ultras Parisiens. Sur Instragram, le numéro 39 a fait une belle annonce à ce sujet.
Comme un fantôme. Après une année marquée par les superbes performances de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov doit désormais encaisser les prestations de Lucas Chevalier au PSG. Recruté contre 20M€ durant l’été 2024, le Russe fait office de doublure pour le moment.
Safonov en doublure
Pourtant, au cours de la saison dernière, Luis Enrique a parfois tenté de mettre la pression sur Donnarumma en faisant jouer Safonov en Ligue des Champions notamment. Arrivé plein d’ambitions, le portier de 26 ans doit se contenter des miettes, même si cela ne l’empêche pas de profiter de l’ambiance et de la belle relation entre les Ultras du PSG et l’effectif.
L'annonce forte sur Instagram
Sur Instagram, alors qu’il était interrogé sur l’ambiance dans le stade du PSG, Matvey Safonov a délivré un beau message : « Nos Ultras sont les meilleurs en France. Leurs performances et leur soutien sont vraiment magiques », déclare ainsi le Russe, qui espère que son heure viendra à Paris.