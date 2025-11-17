PSG : L’annonce d’un crack, Luis Enrique va adorer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques semaines, Warren Zaïre-Emery a retrouvé un très bon niveau avec le PSG. Le jeune milieu de terrain a également retrouvé l’équipe de France, avec qui il était titulaire ce dimanche face à l’Azerbaïdjan (1-3). A l’issue de la rencontre, le crack de 19 ans a lâché une annonce qui devrait plaire à Luis Enrique.

Le PSG et l’équipe de France ont retrouvé un crack ! En difficulté au cours des derniers mois, Warren Zaïre-Emery retrouve petit à petit toute l’étendue de son talent. Le joueur de 19 ans monte en puissance, et se voit beaucoup utilisé par Luis Enrique au sein du club parisien.

Zaïre-Emery sur une belle lancée De retour en sélection après un passage en Espoirs, Zaïre-Emery a été responsabilisé par Didier Deschamps ce dimanche, qui l’a titularisé au milieu de terrain face à l’Azerbaïdjan. Auteur d’une belle prestation, le crack de 19 ans a prévenu son entraîneur : il souhaite poursuivre sur cette lancée.