PSG : L’annonce d’un crack, Luis Enrique va adorer !

Depuis quelques semaines, Warren Zaïre-Emery a retrouvé un très bon niveau avec le PSG. Le jeune milieu de terrain a également retrouvé l’équipe de France, avec qui il était titulaire ce dimanche face à l’Azerbaïdjan (1-3). A l’issue de la rencontre, le crack de 19 ans a lâché une annonce qui devrait plaire à Luis Enrique.
Le PSG et l’équipe de France ont retrouvé un crack ! En difficulté au cours des derniers mois, Warren Zaïre-Emery retrouve petit à petit toute l’étendue de son talent. Le joueur de 19 ans monte en puissance, et se voit beaucoup utilisé par Luis Enrique au sein du club parisien.
Zaïre-Emery sur une belle lancée
De retour en sélection après un passage en Espoirs, Zaïre-Emery a été responsabilisé par Didier Deschamps ce dimanche, qui l’a titularisé au milieu de terrain face à l’Azerbaïdjan. Auteur d’une belle prestation, le crack de 19 ans a prévenu son entraîneur : il souhaite poursuivre sur cette lancée.
« Il faut être bon en club, c'est ce que je veux faire »
« Je me sens bien, en confiance. Je suis revenu en Espoirs pour ça. Depuis, ça fonctionne bien, je me sens mieux mentalement. Il faut continuer comme ça pour revenir ici en équipe de France. Quand on est ici, il y a toujours de la concurrence, peu importe le poste. Je me prépare de la meilleure des manières. Pour venir, il faut être bon en club, c'est ce que je veux faire », a ainsi confié le joyau du PSG en zone mixte.