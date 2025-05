PSG : «L’aberration totale» de Riolo avec le Qatar !

Se sentant trop à l’étroit au Parc des Princes, le Qatar souhaitait acheter la stade avant de faire des travaux pour l’agrandir. Un désir qui se heurte toutefois au refus de la mairie de Paris. Pas question donc de vendre le Parc des Princes pour Anne Hidalgo, ce qui est totalement logique aux yeux de Daniel Riolo.

« Moi ça me choque profondément »

Lors de L’After Foot, Daniel Riolo a été très clair concernant la vente du Parc des Princes au Qatar. Il a ainsi balancé : « Il n’y a aucune raison valable de partir du Parc des Princes et il y a encore moins de raisons de vendre un monument de Paris à un état étranger. Encore moins. Non, on ne veut pas un monument de Paris à un état étranger, non. Moi ça me choque profondément ».