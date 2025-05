Luis Enrique - PSG : La vérité sur le départ de Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Coach de Kylian Mbappé pendant l'espace d'une seule et unique saison, Luis Enrique avait pris le pari que son équipe serait plus efficace et meilleure sans le buteur le plus prolifique de son histoire (256 réalisations). Pour autant, l'entraîneur espagnol n'aurait pas voulu le voir claquer la porte d'après Javier Pastore.

Après l'annonce du départ de Kylian Mbappé qui avait fuité dans la presse dès le mois de février 2024 au terme de la saison en question, Luis Enrique s'était montré très clair dans la presse. Face aux médias, l'entraîneur du Paris Saint-Germain avait alors assuré que son équipe serait encore meilleure lors de sa deuxième année sur le banc de touche du club de la capitale.

«Aucun entraîneur d'un club ne voudrait que Mbappé aille dans un autre» Toutefois, en aucun cas, Luis Enrique aurait souhaité à l'époque de Kylian Mbappé du PSG. C'est en effet le témoignage livré par Javier Pastore à AS en direct de Munich, lieu de la finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à l'Inter samedi soir. « Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des reproches à faire, et d'ailleurs, nous parlons de l'un des meilleurs joueurs du monde. Aucun entraîneur d'un club ne voudrait que Mbappé aille dans un autre ».