PSG : La trahison de Zidane ?

Entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane, l'aventure n'a jamais débuté malgré les avances des propriétaires qataris afin qu'il devienne le coach de l'équipe première. Le natif de Marseille avoue cependant qu'il supportera pleinement le club parisien, ennemi de l'Olympique de Marseille, le 31 mai prochain en finale de Ligue des champions.

Samedi 31 mai équivaut à un soir de gala et éventuellement historique pour le PSG et ses supporters. Pour la deuxième fois de son histoire après le Final 8 de 2020, le club de la capitale prendra part à une finale de Ligue des champions . Après s'être incliné face au Bayern Munich à Lisbonne, ce sera à l' Allianz Arena de Munich que le Paris Saint - Germain tentera de mettre la main sur le Saint-Graal du football de club européen : la C1 .

«Même si je suis Marseillais de toute façon, il va falloir que l'équipe française gagne»

Pour ce faire, les hommes de Luis Enrique déjà détenteurs de la Ligue 1, de la Coupe de France et du Trophée des champions se mesureront à l'Inter, dauphin du Napoli en Serie A cette saison. Et il se trouve que plusieurs grands noms de l'histoire du football sont derrière le Paris Saint-Germain et ce, quand bien même ils ont un héritage marseillais naturel comme Zinedine Zidane ou bien de joueur de l'OM, éternel rival du PSG, à l'instar de Basile Boli. « Ce match je vais le regarder comme tout le monde. C'est vrai que mon coeur reste bleu et blanc mais... Je suis derrière le Paris-Saint Germain parce que représenter la France c'est quelque chose d'important pour moi ».

Et il semble que Boli n'est pas le seul dans ce cas de figure. Zidane, figure historique du football français et natif de Marseille, compte bien supporter le PSG devant sa télévision. « La finale de la Ligue des champions ? Bien sûr, on va regarder oui. Même si je suis Marseillais de toute façon, il va falloir que l'équipe française gagne ». a confié Zidane à Monaco dimanche après-midi pendant le Grand Prix de Formule 1.