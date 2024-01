PSG : La surprenante révélation d’un ancien de l’OM sur Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est une star planétaire. En attestent ses followers sur Instagram ou bien son aura dans le monde du divertissement et du sport. Le capitaine de l’équipe de France aux quatre buts marqués en finale de Coupe du monde est une véritable superstar… en Australie, soit à des milliers de kilomètres de la France. Pour Valère Germain, joueur du Macarthur FC en Australie, Mbappé a une aura inimitable.

Comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé s’est bâti au fil des années une réputation XXL dans le monde du football, mais aussi au-delà. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG et le capitaine de l’équipe de France transcende en effet les frontières et entre dans une discussion de popularité quand bien même il n’en était pas le sujet initial.

Valère Germain : «Ici, on me parle de tous les joueurs français passés par l’Angleterre»

Valère Germain est en Australie au Macarthur FC depuis la dernière intersaison. L’occasion pour Le Parisien de mettre en lumière les dessous de son choix et de l’interroger sur les stars du football français en Australie. « Ici, on suit beaucoup la Premier League. Donc on me parle de tous les joueurs français passés par l’Angleterre comme Dimitri (Payet) ou Hatem (Ben Arfa), mes partenaires à Marseille et Nice ».

Mercato - PSG : La prolongation de Mbappé bouclée grâce à son frère ? https://t.co/bWIyIyaJt9 pic.twitter.com/LPwB4J380f — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

«Mbappé ? Ça raconte beaucoup de son aura. Il dépasse le cadre du foot»