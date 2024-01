PSG : Pas de doute, cet attaquant va rejoindre Cristiano Ronaldo

Jean de Teyssière

Cet été aura lieu l'Euro 2024. Si le grand favori reste l'équipe de France, l'Angleterre et le Portugal peuvent aussi être de sérieux candidats pour le titre. Pour les Portugais, la ligne offensive est impressionnante, avec Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Rafael Leao ou encore Gonçalo Ramos. Concernant l'attaquant du PSG, s'il joue beaucoup moins dans son nouveau club, il ne fait que peu de doutes qu'il sera appelé par Roberto Martinez cet été.

Titulaire indiscutable avec Benfica, Gonçalo Ramos connaît plus de difficultés depuis qu'il est arrivé au PSG. Décisif sur 27 buts l'année dernière en Liga Portugal (19 buts et 7 passes décisives), le Portugais n'a été décisif qu'à quatre reprises en Ligue 1 (3 buts et une passe décisive). Mais surtout, la dernière fois qu'il a été titulaire en Ligue 1, c'était face à Monaco (5-2), le 24 novembre dernier. Une éternité pour un joueur qui prétend à être sélectionné avec le Portugal pour l'Euro.

«Il aura une place de choix aux côtés de Ronaldo»

Au Portugal, on ne semble pas s'inquiéter de la baisse de forme de Gonçalo Ramos depuis son arrivée au PSG. Le journaliste pour Record , Valter Marques, raconte au Parisien que : « Il continuera à être appelé. Cela me semble incontestable. Il aura une place de choix aux côtés de Ronaldo, João Félix, Bernardo Silva, Rafael Leão, Diogo Jota. »

«Je ne doute pas qu’il soit présent à l’Euro, même s’il ne sera pas titulaire»