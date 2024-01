PSG : Luis Enrique prend une grande décision pour ce crack

La rédaction

Alors qu'il n'a disposé que de 28 minutes de jeu au total lors de ses deux entrées en jeu en Coupe de France face à Revel et Orléans, Senny Mayulu semble déjà avoir conquis Luis Enrique. Et pour cause, le titi parisien s'entraîne désormais au quotidien au PSG et pourrait très prochainement renfiler la tunique rouge et bleu.

Depuis le départ de nombreuses stars à l'intersaison, le PSG mise désormais davantage sur la jeunesse. Sous les ordres de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a réussi à se sublimer en l'espace de quelques mois, jusqu'à devenir un titulaire indiscutable dans l'entre-jeu du PSG. Mais, un autre titi commence également à faire son trou dans l'équipe première.

«Ils doivent petit à petit être incorporés dans l’équipe»

Entré en jeu face à Revel et Orléans en Coupe de France, Senny Mayulu n'a eu droit qu'à 28 minutes de jeu. Suffisant cependant pour recevoir la confiance de Luis Enrique. « C’est important parce que je crois qu’il faut les capacités des joueurs cadres mais il y en a d’autres : Senny, Ethan et d’autres qui sont très jeunes et doivent petit à petit être incorporés dans l’équipe », a réagi le technicien espagnol au micro de BeIN Sports après la victoire contre Orléans (4-1).

L'avenir de Mayulu se trouve en équipe première