PSG : La solution est enfin trouvée pour Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Longtemps cantonné à un poste d'ailier gauche en début de saison sous les ordres de Luis Enrique, Kylian Mbappé retrouve depuis quelques matchs une liberté totale sur le front de l'attaque du PSG. La formule idéale aux yeux de certains observateurs, qui estiment que la star tricolore a besoin de cette liberté pour performer au mieux avec le PSG.

Le débat revient éternellement sur le devant de la scène : quel est le meilleur positionnement pour Kylian Mbappé au PSG ? Cela fait maintenant quelques matchs que Luis Enrique a revu sa copie avec le capitaine de l'équipe de France, lui offrant davantage de liberté offensive alors qu'il était plutôt cantonné au côté gauche de l'attaque en début de saison. Et cette formule semble davantage convenir aux qualités de Mbappé selon les observateurs...

« C’est son meilleur poste »

Danijel Ljuboja, ancien attaquant du PSG (2004-2005), a validé ce choix tactique pour Mbappé dans les colonnes du Parisien : « Quand il est libre et qu’il peut aller où il veut, c’est son meilleur poste. Il peut être un 9, un 10, sur les côtés, c’est un joueur qui est capable de jouer à plusieurs endroits. Un joueur comme ça, tu lui dis : Joue où tu as envie de jouer. Dans une équipe qui a la possession, il faut lui laisser cette liberté et peut-être l’associer à un joueur qui joue en pivot. Et si tu as des difficultés au poste de numéro 9, parce que certains ne sont pas dans une bonne forme, il peut également jouer à ce poste comme Ronaldo, le Brésilien, le faisait. Franchement, je ne sais pas quel défaut à ce joueur », estime l'ancien attaquant serbe du PSG.

« Ça correspond à ces critères »