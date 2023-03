Neymar - PSG : La révélation choc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé, Neymar va finalement se faire opérer et sera une nouvelle fois absent plusieurs mois. Le Brésilien va donc rater la fin de la saison et les matches cruciaux du PSG, comme en 2018 et 2019. Mais cette situation aurait pu être évitée dès 2017 lors de la visite médicale du numéro 10 de la Seleçao avant sa signature à Paris. Explications.

Touché à la cheville durant la Coupe du monde, Neymar est peut-être revenu trop tôt à la compétition puisqu'il a été victime d'une grosse entorse contre le LOSC. Sa cheville était donc fragilisée et a fini par céder puisque le PSG a fini par opter pour une opération qui va éloigner le Brésilien des terrains jusqu'à la fin de la saison.

🚨 Le PSG responsable des blessures de Neymar ? 👇 pic.twitter.com/dF44nXANBQ — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Neymar ne rejouera plus cette saison

« Neymar Jr a présenté plusieurs épisodes d’instabilité de la cheville droite ces dernières années. Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité », peut-on lire dans ce communiqué publié lundi.

Une situation que le PSG aurait pu éviter ?