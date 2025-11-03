PSG : La punchline improbable de Luis Enrique !

Axel Cornic

Toujours invaincu en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se prépare à affronter le Bayern Munich ce mardi, au Parc des Princes. A la veille de ce choc Luis Enrique a fait le tour des médias, avec notamment une sortie qui pourrait beaucoup faire parler.

La victoire en Ligue des Champions de la saison dernière est historique. Mais comme dans tous les sports, les succès du passé doivent rapidement être oubliés pour continuer de performer. Et c’est exactement ce que fait le PSG, dont la domination sur l’Europe se poursuit.

« On s’améliore grâce à nos rivaux » Mais jusqu’à quand ? Interrogé sur ce sujet ce mardi, Luis Enrique a fait un parallèle avec les tennismen Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, redevenu récemment le numéro 1 mondial au classement ATP après sa victoire au Paris Rolex Master. « Nous sommes comme Sinner, on s’améliore grâce à nos rivaux » a répondu le coach du PSG, au micro de Sky Sport Italia.