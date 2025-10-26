PSG : La punchline improbable !

Pierrick Levallet

Le PSG a repris sa place de leader de la Ligue 1 ce samedi. Le club de la capitale s’est largement imposé à Brest (0-3) et a dans la foulée profité de la défaite de l’OM sur la pelouse du RC Lens (2-1). En terres bretonnes, les hommes de Luis Enrique ont affiché une domination claire. Eric Roy a avoué avoir été impuissant, et s’est même permis une punchline inattendue sur le sujet.

«Ça fait beaucoup plus mal» « Je peux vous certifier que c’est beaucoup plus difficile de rencontrer le PSG qu’aller chez le dentiste. Et ça fait beaucoup plus mal. Parce que moi, si je vois mes joueurs courir après le ballon, je cours avec eux, je souffre avec eux » a confié l’entraîneur du Stade brestois dans des propos rapportés par L’Equipe.