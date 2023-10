PSG : La presse anglaise se lâche sur Kylian Mbappé

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG a lourdement chuté (4-1) face à Newcastle ce mercredi soir, les piètres performances des Parisiens ainsi que de l’entraîneur Luis Enrique sont pointées du doigt ces dernières heures. De l'autre côté de la Manche, c’est bel et bien le match raté de la star Kylian Mbappé qui est au centre de l’attention.

Fantomatique. Face à Newcastle ce mercredi, Kylian Mbappé n’était plus que l’ombre de lui-même. Le numéro 7 du PSG n’a jamais semblé en mesure de se procurer la moindre occasion dangereuse, tandis que son attitude désinvolte aura été remarquée.

« Kylian Mbappé n’a jamais été dans le coup »

En Angleterre, si la prestation XXL des Magpies a été saluée, la contre-performance de Kylian Mbappé a été moquée, tout comme celle de Luis Enrique. « Kylian Mbappé n’a jamais été dans le coup. Sur le banc de touche, l’entraîneur Luis Enrique semblait aussi perdu et impuissant que chacun de ses joueurs. Le club français a dépensé des millions et a usé coach après coach pour tenter de devenir champion d’Europe. Aujourd’hui, ils en sont plus éloignés que jamais » , écrit le Daily Mail dans des propos rapportés par le Parisien .

« Les Parisiens ont pris une sacrée raclée »