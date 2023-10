Le bourreau du PSG sort du silence après l'humiliation

Thibault Morlain

Ce mercredi soir, le PSG a totalement coulé sur la pelouse de St James Park lors de la rencontre de Ligue des Champions face à Newcastle (4-1). Bousculés durant les 90 minutes, les Parisiens n'ont jamais vraiment réussi à inquiéter les Magpies. La tactique mise en place par Eddie Howe aura donc été la bonne et après la rencontre, l'entraîneur de Newcastle en a dit plus sur ses plans face au PSG.

Si Lens avait pris le dessus sur Arsenal mardi soir, ce mercredi, ce sont bien les Anglais qui ont triomphé des Français. Alors que le PSG se présentait à Newcastle avec son armada offensive, la bande à Bruno Guimaraes a livré une performance impressionnante. Cela s'est alors soldé par une véritable déroute pour les Parisiens qui n'ont pas vu le jour à St James Park (4-1).

« Notre état d'esprit était brillant »

Entraîneur de Newcastle, Eddie Howe a donc trouvé la solution pour venir à bout du PSG. Suite à cette rencontre de Ligue des Champions, le technicien des Magpies a pris la parole. Rapporté par RMC , Howe a alors expliqué : « Ils sont une si bonne équipe que nous avons dû très bien défendre et notre état d'esprit était brillant. Nous avons créé des choses positives en première mi-temps avec un pressing agressif qui est l'une de nos marques de réussite ».

« On espérait s'imposer, les déséquilibrer, et on a réussi »