PSG : Humilié, Luis Enrique prépare sa vengeance

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La défaite est lourde pour le PSG, qui s’est largement et logiquement incliné sur la pelouse de Newcastle (4-1) mercredi pour son deuxième match de Ligue des champions. Ciblé par les critiques, Luis Enrique est revenu sur la prestation de ses hommes tout en envoyant un premier message aux Magpies en vue de leur venue au Parc des Princes.

Le PSG a sombré et reçu une correction sur la pelouse de Newcastle (4-1) mercredi soir. Les Magpies se sont logiquement imposés en donnant une leçon tactique et technique à leur adversaire du soir. Luis Enrique se retrouve ainsi sous le feu des critiques, lui qui avait privilégié un système en 4-2-4 sans jamais revoir sa copie, et ce malgré le déséquilibre flagrant. Interrogé par les médias du PSG, l’Espagnol a regretté ce lourd revers.

Le PSG vit un enfer, Luis Enrique est coupable https://t.co/NcNvGSu1Bw pic.twitter.com/aGmKG7SHOQ — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

« J’ai hâte de rejouer Newcastle, à Paris »

« Ce n'était pas le match que nous voulions faire évidemment. J'ai vu une bonne équipe, surtout au début où nous nous sommes procurés des occasions dans la surface adverse. Nous n'avons pas été précis et nous avons payé nos erreurs, les erreurs que nous avons commises quand nous avions le ballon. Au final le score est excessif, je ne vais pas dire que c'était injuste parce que Newcastle est une grande équipe qui a très bien joué, elle mérite la victoire mais peut-être pas de marquer quatre buts , estime Luis Enrique, qui donne rendez-vous aux Magpies le 28 novembre pour le match retour au Parc des Princes. Nous allons utiliser ce match pour faire une réévaluation, et nous verrons comment nous gérerons les matches qu'il nous reste à jouer. Et j'ai hâte de rejouer Newcastle, à Paris . »

« Il reste encore beaucoup de matches à jouer »