PSG : La nouvelle perte après le départ de deux stars !

Amadou Diawara

Lors du quart de finale de la Coupe du Monde des clubs entre le PSG et le Bayern, Willian Pacho et Lucas Hernandez ont écopé d'un carton rouge. Suspendus deux rencontres, les deux défenseurs de Luis Enrique vont manquer la finale contre Chelsea. Malheureusement pour lui, Presnel Kimpembe sera également absent pour ce grand rendez-vous, et ce, parce qu'il a pris un coup.

Ce dimanche soir, le PSG va affronter Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs. Selon les informations de L'Equipe, Luis Enrique a déjà choisi sa composition de départ pour ce choc.

PSG-Chelsea : Pacho et Hernandez sont supendus A en croire L'Equipe, Luis Enrique va aligner le même XI que face au Real Madrid. Pour la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, l'entraineur du PSG avait fait jouer Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.