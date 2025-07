Deux transferts annoncés au PSG ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête de renforts, Fenerbahçe pourrait faire les affaires du PSG cet été. Le club turc aurait coché les noms de Milan Skriniar et Marco Asensio, deux joueurs que Luis Campos ne retiendrait pas forcément. Une double opération qui permettrait au Paris Saint-Germain d’alléger son effectif… mais aussi sa masse salariale.

Comme chaque été, le PSG s’apprête à faire le ménage dans son effectif. Entre les joueurs en fin de cycle, ceux qui n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique, et les indésirables surpayés, Luis Campos a du pain sur la planche. Et pour alléger son groupe, le responsable parisien pourrait recevoir un coup de main inattendu en provenance de Turquie.

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano , le Fenerbahçe aurait fait de Milan Skriniar et Marco Asensio deux cibles prioritaires pour ce mercato estival. Le club stambouliote, désormais dirigé par José Mourinho , aimerait frapper fort en attirant ces deux joueurs expérimentés, dont le statut au PSG semble fragilisé.

Un avenir loin du PSG

Arrivés libres à l’été 2023, Skriniar et Asensio peinent à s’imposer comme des titulaires indiscutables au PSG. Le premier a souffert de blessures récurrentes, quand le second reste dans l’ombre d’une concurrence féroce en attaque. Un départ vers la Süper Lig pourrait relancer leur carrière… et faciliter le chantier parisien.