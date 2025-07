PSG : La menace de Lamine Yamal pour son anniversaire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, le PSG tentera de décrocher un nouveau titre en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea. Le hasard du calendrier a programmé cette finale le jour de l'anniversaire de Lamine Yamal. En effet, ce 13 juillet, le jeune Espagnol fête ses 18 ans. Il n'a pas manqué de souligner ce qu'il souhaite réaliser prochainement, se positionnant ainsi comme un adversaire principal du PSG.

En explosant aux yeux du monde l'an dernier lors de l'Euro, Lamine Yamal a une grande carrière qui lui tend les bras. Le champion espagnol fête son 18ème anniversaire ce dimanche de 13 juillet et se positionne déjà pour l'avenir. Dans une vidéo postée par le FC Barcelone sur les réseaux sociaux, Yamal ne cache pas ses ambitions pour les mois à venir.

Lamine Yamal prêt à faire tomber le PSG Le 31 mai dernier, le PSG a triomphé de l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions, validant sa domination exceptionnelle sur la saison. Le FC Barcelone de Lamine Yamal est tombé en demi-finales contre ce même adversaire et le jeune Espagnol n'a pas pu aller au bout. Ce n'est que partie remise. « A 18 ans, je demande tout ce que j'avais à 16 ou 17 ans, plus le titre qui me manque encore, et évidemment la Coupe du monde. La Coupe du monde et la Ligue des champions, voilà ce qui me manque. Mon état d'esprit me dit que je dois aller chercher la victoire » dit-il dans une vidéo postée par le FC Barcelone à propos de ses souhaits pour son anniversaire.