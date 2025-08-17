PSG : La grosse boulette est confirmée, ça commence très mal pour Lucas Chevalier !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, face à Tottenham en Supercoupe d'Europe, Lucas Chevalier disputait son premier match en tant que gardien numéro 1 du PSG. Décisif lors de la séance de tirs au but, le successeur de Gianluigi Donnarumma n'a pas été exempt de tout reproche sur le deuxième but des Spurs. Jérôme Alonzo l'a d'ailleurs confirmé : Chevalier a fait une boulette.

Pour Lucas Chevalier, la première sous le maillot du PSG s'est donc soldée par un trophée. En effet, ce mercredi, le nouveau numéro 1 dans les buts parisiens a remporté la Supercoupe d'Europe avec ses coéquipiers en l'emportant face à Tottenham aux tirs au but. Chevalier s'est d'ailleurs distingué en stoppant la tentative Micky van de Ven. De quoi permettre au gardien du PSG de se racheter puisqu'il a été coupable d'une faute de main sur le deuxième but des Spurs marqué par Cristian Romero.

« Il est clairement fautif » La fin a donc été heureuse pour Lucas Chevalier. Il n'empêche que l'erreur du gardien du PSG n'est pas passée inaperçue. Jérôme Alonzo a d'ailleurs confirmé la boulette du Français auprès de L'Equipe : « Il y a une erreur de sa part sur le deuxième but. Elle est facile, elle ne vient pas vite, il est dessus. Il est clairement fautif. Mais l'important n'est pas tellement l'erreur. C'est ce que tu en fais après. La différence vient de la faculté du gardien à l'oublier. C'est le plus important. C'est ce que faisait très bien (Gianluigi) Donnarumma. C'est ce qu'a fait Lucas. Il est resté dans le match. C'est ça qui m'intéresse. Il fait déjà un très bel arrêt sur le premier but. Il est malheureux car il repousse sur sa barre ».