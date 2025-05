PSG : La folle prédiction !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fera douze ans au mois de juillet que Marquinhos s'est installé à Paris. Devenu capitaine du PSG après le départ de Thiago Silva en 2020, le Brésilien a traversé les projets et générations sous QSI. Pour Maxwell, ex-défenseur du club entre 2012 et 2017, Marquinhos est la figure de proue du PSG qatari et doit représenter le projet à Munich !

Pour la deuxième fois de son histoire, le PSG est en finale de Ligue des champions, cinq ans après la première du Final 8 de Lisbonne. Le 31 mai prochain, la bande de Marquinhos se frottera à l'Inter, finaliste de l'édition 2022/2023. Un gros morceau et une affiche inédite en Ligue des champions entre les deux formations pour un premier succès du Paris Saint-Germain dans la plus belle des compétitions européennes ?

«Marqui représente tout le projet. Il nous représente tous»

C'est du moins le souhait de Maxwell. Pour Secrets de Stars sur TF1, l'ancien joueur du PSG (2012-2017) devenu coordinateur sportif par la suite, espère que Marquinhos honorera la première génération de QSI à laquelle il a pris part. « Marqui représente tout le projet.Il nous représente tous, les anciens comme les nouveaux joueurs. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Parce qu'il est arrivé super jeune comme Lucas Moura. Aujourd'hui, on le regarde avec le brassard de capitaine Il représente presque tout le projet. Comme Kimpembe, ils sont arrivés super jeunes, ils ont grandi avec le club, les hauts et les bas ».

«J'espère vraiment qu'il peut gagner»

« C'est un plaisir. J'espère vraiment qu'il peut gagner. C'est le seul qui a commencé avec nous du début jusqu'à aujourd'hui. J'espère qu'il va tous nous représenter ». a conclu Maxwell au sujet du capitaine du Paris Saint-Germain. Le ton est donné.