PSG : Un secret dévoilé en direct ?

C'est terminé pour les espoirs de Ligue des champions d'Arsenal. Le PSG de Luis Enrique a éliminé les hommes de son homologue et compatriote espagnol Mikel Arteta. Le coach du club londonien a au passage confié que le Paris Saint-Germain avait reconnu la supériorité d'Arsenal malgré la défaite des Gunners.

Entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, malgré les diverses situations des Gunners sur l'ensemble des deux confrontations, la balance a penché du côté du champion de France. Au score cumulé de ces demi-finales, les hommes de Luis Enrique se sont imposés sur le score de 3 buts à 1.

«On était meilleurs qu’eux, mais ils ont eu le meilleur joueur du match»

Mercredi soir, Gianluigi Donnarumma a sorti trois grosses occasions d'Arsenal, mais le PSG s'est tout de même imposé sur le score de 2 buts à 1. Aux yeux de Mikel Arteta, son groupe était pourtant la meilleure équipe sur le terrain. « On était meilleurs qu’eux, mais ils ont eu le meilleur joueur du match sur les deux rencontres, ça a été leur gardien. C’est ça l’histoire de ce qu’il s’est passé. On a été meilleurs qu’eux ce soir, on a été malchanceux, il faut voir ce qu’on peut faire de mieux parce qu’on a le niveau même avec 7 joueurs blessés ».

«Même le banc du PSG m’a dit que nous étions meilleurs»

Et ce n'est pas Luis Enrique et son staff technique parisien qui affirmera le contraire. En conférence de presse, le coach espagnol a fermé le débat avec le constat suivant. « Même le banc du PSG m’a dit que nous étions meilleurs ». Mais à la fin, c'est le PSG qui gagne.