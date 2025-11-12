PSG : La déclaration d’amour… de Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a été l’une des figures de proue du projet sportif du PSG pendant sept saisons. Il ne connaît que trop bien les attentes et la couverture médiatique liées au « plus grand club de France » selon ses propos énoncés ce mercredi. Une flamme parisienne qui brûle toujours en son for intérieur.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, il n’y a pas de rancœur. C’est en effet ce que le meilleur buteur de l’histoire du club a affirmé lors des ses sorties médiatiques depuis son départ pour le Real Madrid à l’été 2024. En revanche, le capitaine de l’équipe de France a un contentieux envers les hauts décideurs du club qui l’ont placé dans un loft avant son départ pour refus de prolonger son contrat et qui ne lui ont pas réglé plusieurs mois de salaires et primes pour un montant total de 55M€.

«Il est arrivé au PSG, c'est le plus grand club de France, l'un des plus grands d'Europe» Pour autant, Kylian Mbappé garde un très bon souvenir de ses sept saisons au PSG et a profité d’une question sur la polémique politique liée à Lucas Chevalier afin d’affirmer la grandeur du Paris Saint-Germain en conférence de presse ce mercredi. « Extra-sportif, je n’ai pas vu. Je ne savais pas donc je n’en ai pas parlé avec lui. Mais je peux en parler avec lui. Sur le terrain, il est arrivé au PSG, c'est le plus grand club de France, l'un des plus grands d'Europe ».