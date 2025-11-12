PSG : La déclaration d’amour… de Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé a été l’une des figures de proue du projet sportif du PSG pendant sept saisons. Il ne connaît que trop bien les attentes et la couverture médiatique liées au « plus grand club de France » selon ses propos énoncés ce mercredi. Une flamme parisienne qui brûle toujours en son for intérieur.
Entre le PSG et Kylian Mbappé, il n’y a pas de rancœur. C’est en effet ce que le meilleur buteur de l’histoire du club a affirmé lors des ses sorties médiatiques depuis son départ pour le Real Madrid à l’été 2024. En revanche, le capitaine de l’équipe de France a un contentieux envers les hauts décideurs du club qui l’ont placé dans un loft avant son départ pour refus de prolonger son contrat et qui ne lui ont pas réglé plusieurs mois de salaires et primes pour un montant total de 55M€.
«Il est arrivé au PSG, c'est le plus grand club de France, l'un des plus grands d'Europe»
Pour autant, Kylian Mbappé garde un très bon souvenir de ses sept saisons au PSG et a profité d’une question sur la polémique politique liée à Lucas Chevalier afin d’affirmer la grandeur du Paris Saint-Germain en conférence de presse ce mercredi. « Extra-sportif, je n’ai pas vu. Je ne savais pas donc je n’en ai pas parlé avec lui. Mais je peux en parler avec lui. Sur le terrain, il est arrivé au PSG, c'est le plus grand club de France, l'un des plus grands d'Europe ».
«On ne va pas regarder ce que tu sais faire mais ce que tu ne fais pas»
Pendant le point presse, Kylian Mbappé a d’ailleurs évoqué une triste réalité pour les joueurs qui évoluent dans un club de la stature du PSG médiatiquement scruté. « On ne va pas regarder ce que tu sais faire mais ce que tu ne fais pas. Il a eu des erreurs de parcours qui sont normales quand tu es au PSG. Mais je pense qu'il va s'acclimater, le club et ses coéquipiers lui font confiance. Le PSG c'est l’étape d'au dessus et c'est normal qu'il y ait parfois des difficultés. Il va s'en sortir ».