PSG : Kylian Mbappé reçoit un message très fort

Présent en conférence de presse en marge du choc contre le PSG, Eddie Howe, le coach de Newcastle, s'est prononcé sur l'équipe parisienne et a noté été invité à se prononcer sur un certain Kylian Mbappé qui sera probablement la principale menace pour l'arrière-garde des Magpies mercredi soir sur la pelouse de St James Park.

Après avoir dominé le Borussia Dortmund au Parc des Princes il y a deux semaines (2-0), le PSG sera cette fois-ci sur la pelouse de St James Park pour affronter Newcastle qui retrouve donc la Ligue des champions dans son enceinte pour la première fois depuis 20 ans. Eddie Howe, le coach des Magpies ne cache donc pas son impatience, mais se méfie évidemment d'un certain Kylian Mbappé.

Eddie Howe prévient Kylian Mbappé

« Il faut dire que ça va être difficile, mais notre défense est très bonne ces derniers matchs. Il ne s’agit pas que d’un homme, ça va aussi dépendre de nous, de notre activité, de le priver d’espace et on va essayer d’arrêter l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment pour moi », confie l'entraîneur de Newcastle en conférence de presse, avant d'évoquer le match face au PSG plus en détails.

«Il faudra trouver un équilibre»