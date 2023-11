PSG : Kylian Mbappé plombé par Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

Attaquant star du PSG depuis plusieurs années maintenant, Kylian Mbappé fait face à quelques difficultés cette saison. Le joueur de 24 ans n'a pas vraiment le même impact sur l'équipe depuis l'arrivée de Luis Enrique. Le technicien espagnol ne parvient pas à tirer le meilleur de l'international français, et il y aurait plusieurs explications à cela.

Malgré ses statistiques toujours aussi impressionnantes (17 buts et 2 passes décisives en 17 matchs), Kylian Mbappé fait face à quelques difficultés dans le jeu au PSG cette saison. La star de 24 ans semble beaucoup moins impactante dans le jeu de son équipe. S’il a transformé son penalty dans les arrêts de jeu, Kylian Mbappé a notamment manqué plusieurs occasions contre Newcastle ce mardi soir (1-1). Ses difficultés peuvent surprendre, mais il y aurait plusieurs explications à cela.

Mbappé n'y arrive pas avec la méthode Luis Enrique ?

Comme le rapporte Le Parisien , Kylian Mbappé ne semble pas être utilisé de la meilleure des manières au PSG cette saison. Dans le système de Luis Enrique, le jeu penche plus à droite, à l’opposé du champion du monde 2018. Le technicien espagnol estime qu’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sont d’excellents générateurs d’occasions et voudrait ainsi que le jeu passe plus par ce couloir. Par ailleurs, l’ancien sélectionneur de l’Espagne chercherait à casser le modèle précédent au PSG, où le jeu était axé sur les stars. « Bien sûr, ça n’a pas du tout la même incidence pour lui d’avoir Nuno Mendes qui prend tout le temps le couloir et propose des solutions, que Lucas Hernandez auquel on demande de rester derrière pour assurer l’équilibre. Dans cette configuration, il a moins de solutions et il est déjà cadré par l’adversaire » a indiqué Sabri Lamouchi, ancien entraîneur du Stade Rennais.

Mbappé regrette Griezmann et Rabiot

Kylian Mbappé semble d'ailleurs plus efficace en équipe de France qu’avec le PSG. Le problème viendrait donc bien de son utilisation dans la capitale plutôt que de son inadaptation au système de Luis Enrique. Et le niveau des joueurs qui l’entourent serait l’une des raisons de ses difficultés. Chez les Bleus , Kylian Mbappé peut compter sur Adrien Rabiot et Antoine Griezmann. Vitinha, Kang-In Lee et Fabian Ruiz n’ont pas le même apport, et cela impacterait les performances du capitaine de l’équipe de France.

Le PSG enchaîne les révolutions, Mbappé a du mal