Le PSG proche de la catastrophe, Mbappé lâche un message au vestiaire

Le PSG a arraché le point du match nul ce mardi soir contre Newcastle (1-1), et ce malgré la grosse domination des hommes de Luis Enrique et un nombre énorme d’occasions gâchées. Sauveur sur penalty, Kylian Mbappé a lui aussi eu du mal face au but comme il l’a reconnu lui-même après le match.

Le PSG a toujours son destin entre ses mains pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais la catastrophe n’était pas loin mardi sur la pelouse du Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique ont en effet attendu le bout du temps additionnel pour revenir au score sur un penalty litigieux accordé par l’arbitre et inscrit par Kylian Mbappé. S’il a donc trouvé le chemin des filets, le numéro 7 fait néanmoins partie des joueurs qui ont eu du mal face au but, l’incitant à faire son mea-culpa.



« Je pense que j’aurais pu faire plus pour mon équipe »

« J’essaie d’être à mon meilleur niveau chaque soir. Je pense que j’aurais pu faire plus pour mon équipe. J’ai eu beaucoup d’occasions et je n’ai pas marqué plus de buts », a réagi Kylian Mbappé au micro de TNT Sports.

« Je dois marquer »