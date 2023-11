Il écœure le PSG, une star de Luis Enrique hallucine

Thomas Bourseau

Lucas Hernandez n’a pas caché sa frustration au micro de RMC Sport mardi soir après le nul arraché en toute fin de match contre Newcastle (1-1). En état de grâce, le gardien adverse Nick Pope a « fait des parades qu’il n’a jamais faites » selon le défenseur de Luis Enrique au PSG.

Le PSG a tiré 31 fois au but mardi soir. Néanmoins, il aura fallu attendre un penalty litigieux transformé par Kylian Mbappé à la 98ème minute pour voir le Paris Saint-Germain trouver le chemin des filets face à Newcastle (1-1). Un résultat qui n’a pas satisfait Lucas Hernandez, défenseur du PSG, qui a fait l’aveu suivant. « Même avec le but de Kylian qui nous fait du bien, on a continué pour aller chercher cette victoire ».

«Le gardien a fait des parades qu'il n'a jamais faites»

Pour RMC Sport , l’une des onze recrues estivales du PSG a tenu à faire savoir que Nick Pope était en état de grâce . « Il y a des soirées comme ça où le ballon ne veut pas rentrer... Si on fait le bilan et qu'on voit toutes les actions... Le gardien a fait des parades qu'il n'a jamais faites. Mais il n'y a pas d'excuses ».

Transferts : Il l’annonce, il veut briser le rêve du PSG ! https://t.co/n6GUAog5z3 pic.twitter.com/3vlJY3GSA6 — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

«Dortmund ? En espérant que le ballon puisse rentrer là-bas»